Пересмотреть график работы государственных детсадов в РК предлагает депутат

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутат Карибай Мусырман обратился к заместителю премьер-министра РК Ерболату Досаеву с депутатским запросом о доплате воспитателям государственных детских садов за увеличение продолжительности рабочего времени или же организации дежурных групп, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня по стране во многих предприятиях и учреждениях местных и исполнительных органах работают сотни тысяч родителей, дети которых посещают государственные дошкольные учреждения. Для них сейчас большой проблемой стал вопрос, как своевременно забирать детей из детского сада. Во-первых, во многих дошкольных учреждениях работа начинается с 7 утра и до 6-ти вечера. Когда необходимо в установленное время забирать своих детей из детсадов, многие родители испытывают затруднения, так как у них еще рабочий день», - сказал парламентарий.

В то же время он указал, что в некоторых детсадах не разрешают находиться в помещении после 18:00, поэтому дети вынуждены ожидать родителей на улице во дворе даже при неблагоприятных погодных условиях.

«Во-вторых, когда в некоторых местах запрещено нахождение детей и даже воспитателей в здании детского сада после 18:00, они вынуждены ожидать родителей на улице во дворе даже при неблагоприятных погодных условиях. С наступлением зимнего периода ожидание во дворе маленькими детьми в морозную погоду может стать причиной заболевания из-за долгого пребывания на улице», - констатировал К. Мусырман.

Также зачастую, по его словам, возникает недовольство между воспитателями и родителями.

«В-третьих, возникает недовольство между воспитателями и родителями, так как первым не предусмотрена доплата за увеличение рабочего времени, а вторые не могут своевременно забирать детей из детсадов. В-четвертых, не секрет, что некоторые родители, чтобы быстрее доехать до детсадов превышают скоростной режим на своем автотранспорте и создают тем самым аварийные ситуации на дорогах. Также вызывает беспокойство имевшие место факты в Астане, когда посторонние люди путем обмана старались забирать чужих детей из детсада», - пояснил он.

Депутат отметил, что в ходе встреч с избирателями родители уместно высказывали свои жалобы и просили оказать содействие в увеличении продолжительности рабочего времени или же организации дежурных групп.

«В настоящее время нарушением действующего трудового законодательства является тот факт, что воспитателям госучреждений не производится доплата за отработанное время после 18:00. Хотя они вынужденно находятся с детьми до прихода их родителей. Учитывая ситуацию, необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос на республиканском уровне и решить его положительно», - заключил мажилисмен.

Ксения Давыдова