Компания Acura «обновила» внедорожник MDX

Визуально, премиальный кросс японского бренда не претерпел каких-либо изменений. Зато, в салоне автомобиля Acura MDX 2018 модельного года можно обнаружить улучшенную информационно-развлекательную систему с парой сенсорных мониторов.





Как рассказали в компании, мультимедиа-комплекс получил более понятный интерфейс и структуру команд, а 7-дюймовый ёмкостный монитор стал на 30% «шустрее». Система также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.









Помимо этого, для премиального внедорожника Acura MDX 2018 модельного года предусмотрен комплекс безопасности AcuraWatch, в состав которого входят такие системы, как предупреждение о выезде из полосы движения, экстренного торможения при обнаружении препятствия и предупреждение о возможном столкновении, а также адаптивный круиз-контроль.









В цветовой палитре модернизированного кроссовера Acura MDX 2018 появилась два новых оттенка Basque Red и San Marino Red. Что касается технического оснащения, то здесь всё без изменений. То есть, автомобиль доступен с бензиновым мотором 3.5 V6 i-VTEC с прямым впрыском топлива, мощностью 290 сил. Тип привода – передний или полный SH-AWD (Acura Super Handling-All Wheel Drive).









Минимальная цена «обновлённого» внедорожника Acura MDX 2018 модельного года – от $45 175. Повторимся, в салонах официальных дилеров премиального бренда в США новинка появится 20 сентября текущего года.



