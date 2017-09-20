Глава Центра Исламских финансов посетил Университет КАЗГЮУ

Мужтаба Халид, руководитель Центра Исламских финансов (BIBF, Институт банковского дела и финансов Бахрейна) в рамках Недели Исламских финансов, организованной Бюро МФЦА Непрерывного профессионального развития в партнерстве с Higher School of Economics встретился со студентами КАЗГЮУ. Гостевая лекция была посвящена вопросам развития исламских финансов.

Спикер рассказал о современных тенденциях развития исламского финансирования и инструментах. В частности, М. Халид осветил основные принципы исламских финансовых контрактов и их классификацию, а также потенциальные экономические выгоды на макроэкономическом, государственном и институциональном уровнях.

Как уже упоминалось, М. Халид имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета и финансов Лондонской школы экономики (London School of Economics) и степень магистра Университета Стирлинга (University of Stirling) в области инвестиционного анализа.

Кроме того, обладает тремя специализированными квалификациями в области исламского финансирования: квалификация по Исламскому банкингу и финансам (Государственный банк Пакистана (NIBAF)), диплом CIMA по исламскому финансированию; сертифицированный специалист по исламским финансам (CIFP) от INCEIF.