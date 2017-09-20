Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 341,42, USDKZT_TOM = 340,81, RUBKZT_TOD = 5,8767, RUBKZT_TOM = 5,8740, USDKZT_0_001 = +9,3315 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2340 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 341,42 тенге за доллар США при объеме торгов 86 400 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 340,81 тенге за доллар США при объеме торгов 10 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8767 тенге за рубль при объеме торгов 775 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,8740 тенге за рубль при объеме торгов 572 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 341,61 тенге за доллар (+0,66 тенге), суммарный объем торгов - 174 150 тыс. USD (-81 950 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,3315 % годовых при объеме торгов 61 200 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2340% годовых при объеме торгов 231 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.