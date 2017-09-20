Комитет сената рассмотрел законопроекты о ратификации казахстанско-сербских договоров
20 сентября 2017, 16:07
Рассмотрены договоры о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц.
На расширенном заседании комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената рассмотрены законопроекты о ратификации казахстанско-сербских договоров по правовым вопросам, подписанных в Белграде 24 августа 2016 года в ходе визита Президента Н.Назарбаева в Сербию, сообщает Zakon.kz.
В частности, сенаторы обсудили вопрос о ратификации двустороннего Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам. Документ подробно регламентирует организационно-правовой механизм реализации правовой помощи по уголовным делам между государствами. Отдельная норма посвящена вопросам иммунитета, установления банковских счетов и финансовой информации, возвращения предметов и документов, добровольной передачи информации, расходов, обмена информацией о судимостях, освобождения от легализации документов и материалов.
Вынесенный на рассмотрение казахстанско-сербский Договор о выдаче регулирует правовые основы сотрудничества между компетентными органами двух стран по вопросам выдачи лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также уклоняющихся от отбытия наказания.
Также на заседании комитета был представлен двусторонний Договор о передаче осужденных лиц. Документ направлен на установление сотрудничества Казахстана и Сербии в области передачи осужденных лиц с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможностей для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране.
Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.
Фото: Sputnik/ Ксения Воронина.
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