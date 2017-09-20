Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Комитет сената рассмотрел законопроекты о ратификации казахстанско-сербских договоров

20 сентября 2017, 16:07

Рассмотрены договоры о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц.

На расширенном заседании комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената рассмотрены законопроекты о ратификации казахстанско-сербских договоров по правовым вопросам, подписанных в Белграде 24 августа 2016 года в ходе визита Президента Н.Назарбаева в Сербию, сообщает Zakon.kz.

В частности, сенаторы обсудили вопрос о ратификации двустороннего Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам. Документ подробно регламентирует организационно-правовой механизм реализации правовой помощи по уголовным делам между государствами. Отдельная норма посвящена вопросам иммунитета, установления банковских счетов и финансовой информации, возвращения предметов и документов, добровольной передачи информации, расходов, обмена информацией о судимостях, освобождения от легализации документов и материалов.

Вынесенный на рассмотрение казахстанско-сербский Договор о выдаче регулирует правовые основы сотрудничества между компетентными органами двух стран по вопросам выдачи лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также уклоняющихся от отбытия наказания.

Также на заседании комитета был представлен двусторонний Договор о передаче осужденных лиц. Документ направлен на установление сотрудничества Казахстана и Сербии в области передачи осужденных лиц с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможностей для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране.

Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.

Фото: Sputnik/ Ксения Воронина.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...