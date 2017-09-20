Утилизированы последние запасы высокообогащенного урана в Казахстане

Утилизация стала кульминацией более чем двух десятилетий многогранного сотрудничества в области ядерной безопасности.

Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA) в сотрудничестве с Институтом ядерной физики (ИЯФ) ликвидировали последние запасы высокообогащенного урана из реактора ВВР-К, расположенного в Алматы, передает передает Казинформ





«В рамках последних мероприятий по ликвидации Институт ядерной физики стал свободным от высокообогащенного урана, тем самым исключается вероятность получения террористами материалов для создания ядерного оружия. Это достижение нераспространения особенно важно, поскольку оно подчеркивает приверженность Казахстана обеспечению безопасности ядерного материала», - сказал исполняющий обязанности заместителя администратора NNSA по вопросам обороны ядерного нераспространения Дэйв Хьюзенга.





Соединенные Штаты помогли Казахстану в первую очередь обеспечить безопасность, и на настоящий момент (через 10 воздушных и наземных перевозок в Россию и два мероприятия по обеднению урана внутри страны) более 200 килограммов высокообогащенного урана ликвидировано на объекте Института ядерной физики, которого было бы достаточно для создания восьми ядерных боеголовок.









Совместная операция по удалению отработанного топлива российского происхождения из алматинского реактора была проведена в рамках усилий по сокращению запасов высокообогащенного урана в мире, предпринимаемых NNSA.





Ликвидация высокообогащенного урана следует за конверсией реактора ВВР-К. Работа по преобразованию реактора ВВР-К Института ядерной физики в реактор с низкообогащенным ураном началась в 2016 году и была завершена в текущем году. Для этого совместная команда из представителей NNSA и ИЯФ разработали новую топливную сборку для низкообогащенного урана с более высокой плотностью, которая сделала реактор более эффективным, чем его старая версия с высокообогащенным ураном. При окружении активной зоны реактора дополнительными отражателями, поток нейтронов реактора может быть повышен еще выше по необходимости.





Последний оставшийся высокообогащенный уран возращен в Россию 19 сентября. Это стало кульминацией более чем двух десятилетий многогранного сотрудничества в области ядерной безопасности.





«Команда США и Казахстана завершила удаление остаточного топлива высокообогащенного урана российского происхождения на объекте (приблизительно 9 кг). Топливо было отправлено из Казахстана наземным и воздушным транспортами. Материал был упакован в семь российских бочек ТУК-19 для транспортировки отработавшего топлива, загружен в три контейнера и доставлен из Института ядерной физики в аэропорт в охраняемой колонне. В аэропорту контейнеры были загружены на российский грузовой самолет Ан-124», - сообщили в ИЯФ.









Благодаря помощи NNSA и твердой приверженности Казахстана снижению риска распространения ядерного оружия, на территории ИЯФ в мае был открыт учебный центр по ядерной безопасности. Это совместный проект ИЯФ и DOE/NNSA становится координационным центром для усилий по физической ядерной безопасности и нераспространению в Казахстане и Центральной Азии.









Созданная Конгрессом в 2000 году NNSA является полуавтономным агентством в Министерстве энергетики США, ответственным за укрепление национальной безопасности в сфере военного применения ядерной науки. NNSA поддерживает и повышает безопасность, безопасность и эффективность запасов ядерного оружия США без проведения ядерных взрывных испытаний, работает над уменьшением глобальной опасности от оружия массового уничтожения, обеспечивает военно-морской флот США безопасными и эффективными ядерными двигателями, реагирует на ядерные и радиологические чрезвычайные ситуации в США и за рубежом.





Альберт Ахметов.



