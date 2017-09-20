СМИ: Шумахера могут перевезти в США в надежде на прорыв в реабилитации

Жена бывшего гонщика Коринна планирует перевезти своего мужа в Даллас, где они владеют фермой

Семья семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера может перевезти его в США для продолжения реабилитации в клинике в Далласе (штат Техас). Об этом сообщает портал This is F1 со ссылкой на немецкий журнал Bravo.





На данный момент мало информации о том, в каком состоянии находится Шумахер, получивший серьезные травмы мозга в 2013 году. Он проходит реабилитацию на вилле в Швейцарии, где за ним присматривает команда профессиональных медиков. Как сообщает издание, состояние Шумахера до сих пор остается слабым.





Жена бывшего гонщика Коринна планирует перевезти своего мужа в Даллас, где они владеют фермой. Там также располагается клиника доктора Марка Уикса, которая для семьи немца является "новой надеждой" в вопросе лечения и реабилитации Шумахера.





"У нас очень большой опыт работы с пациентами, получившими серьезные черепно-мозговые травмы, - цитирует издание Уикса. - В Европе, скорее всего, нет ни одной клиники, которая работала с таким количеством похожих случаев".





В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.





Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "королевских гонок" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).



