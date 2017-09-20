Кремль диагностировал у Моргана Фримана эмоциональную экзальтацию

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не относится с серьезностью к заявлениям артиста: «Подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер».





19 сентября «Комитет по расследованиям России» (Committee to Investigate Russia), организованный в США, опубликовал видеозапись с Фриманом. В клипе актер потребовал у американского президента Дональда Трампа объяснить «вмешательство России в выборы президента США» в 2016 году и заявил, что страна была атакована.





Кремль неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. В начале 2017 года была обнародована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за атаковавшими компьютерные системы во время предвыборной гонки хакерами стоит Москва, якобы желавшая таким образом повлиять на политический процесс в США.





Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости



