Автомобили Dodge получат «скелет» Maserati

Об этом сообщает авторитетный портал Automotive News, ссылаясь на представителей автомобильного концерна Fiat Chrysler Automotive. Как отмечает портал, в 2019 году упомянутые модели Dodge Charger и Dodge Challenger ждёт плановое обновление в середине жизненного цикла.





Однако спустя два года (в 2021 году) компания планирует представить широкой общественности автомобили Dodge Charger и Dodge Challenger нового поколения. В основе обоих автомобилей будет лежать платформа Maserati Ghibli (задний привод).





Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что культовые машины Dodge Charger и Dodge Challenger следующей генерации будет оснащаться адаптивными амортизаторами, переднюю двухрычажку и заднюю многорычажку.









Напомним, в настоящее время Dodge Charger и Challenger строятся на «тележке» Chrysler LX, которая, в свою очередь, использует элементы старых моделей Mercedes-Benz S-Class и E-Class. Не секрет, что ранее упомянутые компании вели технологическое сотрудничество.

Помимо этого стали известны подробности о других новинках американского бренда. В частности, как отмечает издание, в ближайшем будущем на смену полноприводного минивэна с тремя рядами сидений Dodge Journey придёт заднеприводный спортивный кроссовер, в основе которого окажется архитектура Giorgio (на ней построен новый кросс Alfa Romeo Stelvio).

Также напомним, в конце лета текущего года итальянская марка официально представила обновлённый седан Maserati Ghibli. Автомобиль получил комплекс безопасности с функциями автопилота, новую адаптивную светодиодную оптику и электрический усилитель рулевого управления. Помимо этого была увеличена отдача двигателя 3.0 V6 – до 430 сил (580 Нм).



