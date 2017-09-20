Автомобили Dodge получат «скелет» Maserati
20 сентября 2017, 17:03
Американская компания Dodge, являющая частью автомобильного концерна FCA, будет строить новые автомобили на платформе Maserati.
Об этом сообщает авторитетный портал Automotive News, ссылаясь на представителей автомобильного концерна Fiat Chrysler Automotive. Как отмечает портал, в 2019 году упомянутые модели Dodge Charger и Dodge Challenger ждёт плановое обновление в середине жизненного цикла.
Однако спустя два года (в 2021 году) компания планирует представить широкой общественности автомобили Dodge Charger и Dodge Challenger нового поколения. В основе обоих автомобилей будет лежать платформа Maserati Ghibli (задний привод).
Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что культовые машины Dodge Charger и Dodge Challenger следующей генерации будет оснащаться адаптивными амортизаторами, переднюю двухрычажку и заднюю многорычажку.
Напомним, в настоящее время Dodge Charger и Challenger строятся на «тележке» Chrysler LX, которая, в свою очередь, использует элементы старых моделей Mercedes-Benz S-Class и E-Class. Не секрет, что ранее упомянутые компании вели технологическое сотрудничество.
Помимо этого стали известны подробности о других новинках американского бренда. В частности, как отмечает издание, в ближайшем будущем на смену полноприводного минивэна с тремя рядами сидений Dodge Journey придёт заднеприводный спортивный кроссовер, в основе которого окажется архитектура Giorgio (на ней построен новый кросс Alfa Romeo Stelvio).
Также напомним, в конце лета текущего года итальянская марка официально представила обновлённый седан Maserati Ghibli. Автомобиль получил комплекс безопасности с функциями автопилота, новую адаптивную светодиодную оптику и электрический усилитель рулевого управления. Помимо этого была увеличена отдача двигателя 3.0 V6 – до 430 сил (580 Нм).
Via livecars
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