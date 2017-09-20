Genesis не планирует выпускать «заряженные» модели

Премиальный бренд Genesis, входящий в состав южнокорейского автогиганта Hyundai, в ближайшее время не планирует выпускать «заряженные» автомобили, которые могли бы составить конкуренцию автомобилям Mercedes-AMG, Audi RS и BMW M.

Как заявил в интервью иностранным СМИ господин Манфред Фитцджеральд, руководитель бренда, «компания Genesis пока не собирается разрабатывать спортивные версии своих моделей, поскольку уже сейчас многие мировые производители могут устанавливать на свои машины электрические двигателя, и у бензиновых модификаций против них нет преимуществ в плане динамики».





При этом стоит отметить, что даже в том случае, если премиальный бренд всё-таки решится на выпуск «заряженной» модели с ДВС, то такой подход не окажется рациональным. В качестве примера топ-менеджер корейского бренда предлагает посмотреть на успех электрокара Tesla Model S, у которого в настоящее время, по существу, нет прямых конкурентов на мировом рынке.





В свою очередь, многие мировые производители смотрят в сторону электрических силовых установок. Именно поэтому, по мнению руководителя премиального бренда, в настоящее время нет никакой нужды тратить деньги на разработку большого и неэкономичного двигателя внутреннего сгорания.









Однако это не говорит о том, что в будущем в линейке премиального бренда Genesis не появится «более высокоэффективных транспортных средств». Но, очевидно, что такие автомобили будут питаться от электрифицированных силовых агрегатов, а может быть окажутся электрокарами.

Любопытен тот факт, что, по мнению руководителя премиального бренда Genesis, многие клиенты покупают немецкие автомобили с мощными моторами по причине ностальгии и «на волне успеха компаний в автоспорте».

Напомним, совсем недавно премиальная корейская марка официально представила новый спортивный седан Genesis G70, и мы подробно рассказывали об автомобиле, который призван навязать конкуренцию машинам «Большой немецкой тройки».



