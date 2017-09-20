Британских паралимпийцев уличили в преднамеренном укорачивании конечностей
20 сентября 2017, 17:28
Некоторые британские спортсмены даже отказывались от соревнований, не желая быть участниками мошеннической схемы.
Британских паралимпийцев уличили в преднамеренном укорачивании конечностей для участия в соревнованиях с более слабыми соперниками. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Би-би-си».
По данным СМИ, спортсмены сборной Великобритании делали операции ради того, чтобы выступать в турнирах с паралимпийцами без рук и ног.
Сообщается, что случаи обмана носили массовый характер. Некоторые британские спортсмены даже отказывались от соревнований, не желая быть участниками мошеннической схемы.
6 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации и допуске российских спортсменов к международным турнирам. Это ставит под вопрос участие россиян в Паралимпиаде, поскольку из-за отстранения они не смогут выступать на международных соревнованиях и завоевывать лицензии на поездку в Пхенчхан (Южная Корея). В данный момент им разрешено соревноваться под нейтральным флагом.
В начале августа 2016 года МПК не допустил всю российскую сборную к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Фото: Peter Nicholls / Reuters
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