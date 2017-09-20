В Караганде состоялось заседание областной Коалиции демократических сил «Казахстан-2050»

Заседание было посвящено обсуждению программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», перевода государственного языка на латинскую графику.





В мероприятии приняли участие:первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нұр Отан» Кадиша Оспанова,руководители областных филиалов политических партий, депутаты областного маслихата, представители Ассамблеи народа Казахстана, профессиональных и общественных объединений, лингвисты, СМИ.





Открывая заседание, Кадиша Оспанова подчеркнула значимость идей программной статьи Президента в развитии общества: «Мы не должны забывать про духовные ценности, которые неоценимы для развития любого народа. Стремясь достичь высоких показателей в социально-экономическом развитии, необходимо развивать родную культуру, язык казахского народа, сохранять традиции». Она отметила, что переход на латиницу – это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания.





Участники мероприятия высказали свои мнения о программной статье Елбасы, об идее латинизации казахского языка.





Так, заместитель председателя областного филиала демократической партии «Ак жол» Канат Дильдабеков в своем выступлении сказал: «Полностью поддерживаю направления статьи Президента. Если реализовать ее, то мы получим образованное, современное общество, где сохранены национальные ценности. Сама же идея по изменению графики государственного языка очень перспективна. Таким образом, мы укрепляем связи с тюркоязычным миром, способствуем развитию наук и технологий в нашей стране. Ведь более 80% населения мира использует латиницу, 70% печатной продукции в мире тоже выходит на латинице. Думаю, что особых проблем в освоении обществом латиницы не будет, так как мы в той или иной степени знакомы с латинской графикой, видим и используем многие слова в повседневной жизни».





Другой спикер – исполнительный директор ОО «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области»,член регионального Проектного офиса по реализации в области Программы «Рухани жанғыру» Серик Санаубаев акцентировал внимание на необходимость проведения грамотной информационной работы. «Видно, что казахстанское общество поддерживает переход на латиницу. Тем не менее, нужно, чтобы люди понимали значимость этого, пользу от смены алфавита. Нужно проводить эффективную разъяснительную деятельность, встречаться со всеми категориями населения – от маленьких групп, до больших коллективов. Помимо этого, нужно уделять внимание разработке программ, форм и методов обучения населения новому алфавиту».





В целом, участники Коалиции выразили единогласную поддержку программной статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», латинизации казахского алфавита.





В завершении мероприятия было принято Обращение Коалиции демократических сил Карагандинской области к жителям региона.











