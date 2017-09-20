Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро

20 сентября 2017, 17:45

78-летняя жительница Берлина забыла сумку с деньгами в поезде метро вечером 15 сентября.

Шестнадцатилетняя беженка из Ирака нашла в берлинском метро 14 тысяч евро и вернула их законной владелице. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

78-летняя жительница Берлина забыла сумку с деньгами в поезде метро вечером 15 сентября. Обнаружив пропажу, она сразу обратилась к сотрудникам подземки, но те ей помочь не смогли.

Однако уже спустя два дня в отделение полиции вместе с матерью пришла 16-летняя девушка, которая проживает в местном центре для беженцев. Она вручила сотрудникам правоохранительных органов сумку, которую ранее нашла в вагоне. Деньги оказались нетронутыми.

Теперь семью беженцев за их доброе дело ждет заслуженная награда. По немецкому законодательству за возврат владельцу найденных денег или ценных вещей полагается вознаграждение в размере трех процентов от суммы или стоимости. В случае, если ценности были найдены в общественном транспорте, процент уменьшается вдвое. Таким образом, девушка может рассчитывать на 210 евро.

В июле прохожий вернул жителю Берлина оставленные под деревом 22 слитка золота и три с половиной тысячи евро. Как рассказал полиции владелец ценностей, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил сверток с деньгами и золотом в сторону, а затем забыл о нем.

Фото Euronews

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...