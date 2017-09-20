Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Председатель Генассамблеи ООН: Астанинский процесс стал настоящим спасением

20 сентября 2017, 17:45

Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Казахстана в международных делах, прежде всего, в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"В критической ситуации в сирийском урегулировании Астанинский процесс стал настоящим спасением", - сказал М. Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Словацкий политик рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее – предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке Генерального секретаря в реформировании ООН. Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.

К. Абдрахманов проинформировал об инициативах Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутых в ходе церемонии открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ 29 августа. Речь, в частности, шла о созыве саммита стран-обладателей ядерного оружия, объединении усилий всех государств, входящих в действующие региональные безъядерные зоны. Как подчеркнул министр, Казахстан готов инициировать процесс обновления глобального саммита по ядерной безопасности и провести его заседание в Астане.

Во время встречи также затронуты практические аспекты создания международного регионального хаба ООН в г. Алматы.

На полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Казахстана встретился с заместителями генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым и по вопросам разоружения Исуми Накомитсу.

В контексте подготовки к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН К. Абдрахманов также провел двусторонние встречи и консультации с министрами иностранных дел Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Бурунди, Гамбии, Габона и Буркина-Фасо.

При этом африканские государства выразили признательность Казахстану за последовательную и объективную позицию при рассмотрении в Совете Безопасности ООН пунктов его повестки, затрагивающих интересы развивающего мира. Казахстанская сторона поблагодарила представителей африканского континента за активное участие в ЭКСПО-2017 в Астане.

Фото: пресс-служба МИД РК.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...