МФЦА окажет весомую помощь развитию цифровых технологий в казахстанской финансовой системе

Сегодня, в ходе пресс-конференции в Правительстве РК директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана» Асель Жиенбаева рассказала о развитии цифровых технологий в казахстанской фондовой системе.

Асель Жиенбаева сообщила, что продвижение финансовых технологий и создание экосистемы, позволяющей им развиваться, отвечает одному из пяти стратегических направлений развития МФЦА.

Она отметила, что финтех чаще всего ассоциируются со стартапами, которые начинают свою деятельность в сферах, где по традиции доминируют банки и другие финансовые учреждения.

В настоящее время рынок технологических решений для финансовой сферы находится в стадии очень динамичного развития. Глобальный объем инвестиций в финтех-индустрию сегодня находится примерно на уровне $25 млрд в год — такие оценки дают крупнейшие консалтинговые компании.

За последний год число финтех компаний выросло до 8 000, количество криптовалют до 800 видов и запущенных криптобирж свыше 110. Этот бурный рост становится платформой для стремительных изменений. В этой связи, МФЦА нацелен на продвижение новых финтех-решений в и создание благоприятной экосистемы, позволяющей им развиваться.

В МФЦА в рамках направления развития финтех в Казахстане определены основные 3 задачи: по регулированию рынка криптовалют, созданию регуляторной «песочницы» для развития, тестирования и поддержания новых технологий в финтех сфере и созданию условий для поддержания финтех-стартапов в Казахстане.

По ее словам МФЦА должен стать единой точкой сбора инновационных решений, новых идей по всему миру и платформой взаимодействия мировых компаний в части развития финансовых технологий. Для стимулирования идей и разработки новых инновационных решений по финтех планируется создание и запуск хаба на базе МФЦА с акселерационной программой для профильных стартапов.

Финтех-хаб МФЦА нацелен на изучение и развитие семи технологических направлений: платежные системы нового поколения, онлайн кредитование (платформы P2P), блокчейн и криптовалюта, безопасность и биометрическая идентификация, робо-эдвайзинг, повышение финансовой доступности и искусственный интеллект.

Также, участники Финтех-хаба МФЦА смогут зарегистрироваться и стать участниками «песочницы» — специального регуляторного режима (Fintech Regulatory Sandbox) начиная с 1 января 2018 года.

Специализированная регуляторная«песочница» позволит финтех-компаниям и иным финансовым институтам протестировать свои инновационные продукты и решения в финансовой сфере.

На текущий момент, к «песочнице» проявили интерес компании из России, Великобритании, США, Таиланда, Гонконга, Китая и Бельгии.

Справочно:

Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) — отрасль, состоящая из компаний, использующих технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг.