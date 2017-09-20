Казахстанцы Керимбаева и Евсеев пробились в четвертьфинал V Азиатских игр в Ашхабаде

Керимбаева во втором круге обыграла Руби Коффин из Фиджи, Евсеев одержал победу над Надафом Хамидреза из Ирана.

Казахстанские теннисисты Камила Керимбаева и Денис Евсеев прошли в четвертьфинал (одиночный разряд) теннисных соревнований на V Азиатских играх в помещениях и боевым искусствам, которые стартовали в Ашхабаде, передает Zakon.kz.

Керимбаева во втором круге обыграла Руби Коффин из Фиджи со счетом 6:0, 6:1. Евсеев одержал победу над Надафом Хамидреза из Ирана в двух сетах, 6:4, 6:3.

За выход в четвертьфинал турнира Тимур Хабибуллин сыграет против Сааде Михель (Ливан), Александра Гринчишина встретится с Юлией Ким из Узбекистана.

Также казахстанские теннисисты выступят в парном и смешанном разрядах. Тимур Хабибуллин и Денис Евсеев проведут матч первого круга (парный разряд) против Исы Мамметгулиева и Юрия Рогусского из Туркменистана. Камила Керимбаева и Александра Гринчишина в первом круге парного разряда турнира будут играть с Руби Коффин и Кумар Виенна из Фиджи.

Отметим, что на соревнованиях по теннису будут разыгрываться 5 комплектов медалей в одиночном, парном и смешанном разрядах.

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