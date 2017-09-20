Назарбаев поделился впечатлениями об Алматы

В среду, 20 сентября, президент Республики Казахстан после личного осмотра Алматы после реконструкции провел совещание по вопросам развития города. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая совещание, Глава государства отметил, что Алматы на сегодняшний день является финансовым, культурным и научным центром Казахстана.

- За четверть века экономика города выросла в 100 раз, объем производства в сфере малого и среднего бизнеса увеличился в 130 раз, площадь города и жилищный фонд выросли в 2 раза. Мы с вами становимся свидетелями перехода от эпохи конкуренций между странами к конкуренции между городами. Сегодня 600 городов производят 2/3 мирового ВВП, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстан отметил улучшающуюся инфраструктуру Алматы – за последние два года в городе было высажено 100 тысяч деревьев, восстановлено 42 километра арычной сети, построено более 60 километров велодорожек. Он также обратил внимание на увеличение численности посещающих город туристов.

- Сегодня каждый второй иностранный турист посещает Алматы. В городе имеется развитая сеть гостиниц, театров, музеев и спортивных объектов. В этом году отмечается рост количества туристов, в том числе благодаря проведению международной выставки «ЭКСПО-2017». Ее успешное проведение подняло авторитет не только Астаны и Алматы, но и всего Казахстана в целом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что Алматы навсегда останется золотой колыбелью нашей Независимости. - Здесь принимались судьбоносные для страны решения. Была принята Конституция, утверждены государственные символы, введена национальная валюта. Вместе с тем, перенос столицы дал мощный импульс развитию Алматы. Наличие в стране сильного политического центра и крупного мегаполиса характерно для многих развитых государств, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что фундаментом благополучия любого города является устойчивое развитие его экономики. Особое значение это приобретает в свете начала нового этапа в развитии страны.

- Мы объявили о начале Третьей модернизации страны, провели конституционную реформу по передаче властных полномочий, запущен процесс трансформации общественного сознания, разрабатывается программа «Цифровой Казахстан». Эффективное выполнение этих начинаний зависит во многом от регионов. Алматы играет здесь ключевую роль. Город сформировался как крупнейший экономический центр страны и ключевой донор республиканского бюджета, - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сбалансированного развития и необходимость системного решения ряда вопросов, влияющих на экономический потенциал Алматы.

- В начале этого года я поручал всем регионам обеспечить активное развитие массового, в том числе семейного бизнеса. Сейчас в Алматы малый и средний бизнес финансируется в основном за счет банковских кредитов. При этом в текущем году отмечается снижение объемов банковских кредитов малому бизнесу на 43%. Объем поддержки бизнеса со стороны акимата и Фонда «Даму» составляет всего два процента, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана поручил также обеспечить вывод теневого бизнеса в легальную сферу деятельности.

- В городе легализовано имущества и денег на четыре триллиона тенге, что должно дать дополнительный рост поступлений налогов примерно на 100 миллиардов тенге, - отметил Глава государства.

Отдельно Нурсултан Назарбаев остановился на необходимости продолжения работы по выявлению скрытых резервов роста и недостаточном использовании потенциала в сфере государственно-частного партнерства. Было акцентировано внимание и на снижении объема инновационной продукции, который сократился в два раза.

- В Алматы сосредоточены все основные вузы страны, в том числе крупнейший технический вуз имени Сатпаева. Однако серьезных инновационных разработок пока мы не видим. Здесь акимат совместно с заинтересованными госорганами должны принять все необходимые меры, - сказал Глава государства.

В частности, для обеспечения роста инноваций Нурсултан Назарбаев указал на необходимость максимального использования потенциала СЭЗ ПИТ «Алатау».

- В ее строительство вложено из бюджета 20 миллиардов тенге, а привлечено за 12 лет работы СЭЗ всего 22 миллиарда частных инвестиций. Акимат никак не влияет на ее работу. Пора навести порядок в этом вопросе, обеспечив эффективный контроль за работой СЭЗ, - отметил Президент Казахстана.

Глава государства напомнил также о созданной в Алматы индустриальной зоне.

- На сегодня в ней зарегистрировано 40 проектов на сумму в 191 миллиардов тенге. Пока запущен только один проект, 13 находятся на стадии строительства, а по остальным только ведется подготовительная работа. Поручаю акиму увеличить заполняемость индустриальной зоны новыми проектами, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Одним из самых важных вопросов в успешном развитии города Глава государства назвал эффективную инфраструктуру. - За последние пять лет в ее развитие из бюджета вложено более 430 миллиардов тенге. Построено 30 развязок, введено 330 километров инженерных сетей, последовательно развивается метро. Модернизирована треть исторического центра Алматы. Это радует горожан, развивает экономику, привлекает туристов. Вместе с тем, здесь еще остается много нерешенных вопросов. Прежде всего, это транспортная загруженность города – ежедневно курсирует 700 тысяч автомобилей. Данную проблему необходимо решать путем внедрения элементов «умной» транспортной системы на базе смарт-технологий. Это поможет выстроить эффективную систему транспорта, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, - сказал Президент Казахстана.

Учитывая рост населения города и постоянное расширение его территории, Нурсултан Назарбаев поднял вопрос целесообразности восстановления института, отвечавшего за разработку генерального плана города.

- За 10 лет город вырос более чем в два раза, созданы два новых района – Алатауский и Наурызбайский. Однако Генплан с 2004 года не менялся. Институт, отвечающий за разработку генплана, был упразднен в 2008 году. Если есть в этом острая необходимость, нужно воссоздать такой институт снова, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание и на необходимости продолжения акиматом работы по выявлению неиспользуемых земельных участков, а также их изъятию и эффективному освоению.

- Сегодня 500 гектар городской земли до сих пор остаются неосвоенными. Между тем, земля это главный актив развития любого крупного города. Надо кардинально перестроить работу органов архитектуры и строительства. Градостроительная политика должна соответствовать современным трендам, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства высказался также о необходимости разработки программы по дальнейшему улучшению архитектурного облика и модернизации центральной части города, сокращению ветхого и аварийного жилья, благоустройству улиц. Было отмечено, что многие знаковые объекты города находятся в ведении центральных государственных органов, которые не уделяют им должного внимания.

- В запущенном состоянии находятся роща Баума, Ботанический сад. Серьезная реконструкция требуется Дворцу спорта имени Балуана Шолака. Министерства выделяют средства на эти объекты по остаточному принципу, в то время как акимат в силу бюджетного законодательства помочь им не может. Если центральным госорганам некогда заниматься этими объектами, тогда необходимо передать их в ведение местных исполнительных органов, - сказал Президент Казахстана.

Особое внимание Нурсултан Назарбаев уделил вопросу экологии.

- За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора. В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зеленым насаждениям. Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелеными насаждениями, - заключил Глава государства.

Президент Казахстана указал акимату города также на необходимость системного решения проблемы мусора, обеспечивающего его комплексную переработку и полный цикл утилизации.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев пожелал присутствующим успехов в дальнейшей работе на благо Алматы и всего Казахстана.