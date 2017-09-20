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Карманница на рынке в Талдыкоргане попала на видеокамеру

20 сентября 2017, 18:31

Камера зафиксировала момент кражи кошелька из сумки, пока покупательница выбирала товар.

Видео разместила в соцсетях одна из подписчиков группы "Талдыкорганец", заявив о том, что некая женщина обокрала ее.

В ДВД Алматинской области подтвердили факт кражи, сообщив, что в городской полиции уже зарегистрировали заявление жительницы Талдыкоргана, у которой, как выяснилось, украли кошелек с 8000 тенге.

"Предоставленный видеоматериал был изучен и личность женщины, совершившая кражу кошелька, уже установлена. Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности по аналогичным фактам. И в настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемой", — сообщили в полиции.

Источник: Sputnik Казахстан


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