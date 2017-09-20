Ошибочка вышла: Казахстанскому борцу вручили медаль Олимпиады-2008

20 сентября в Алматы казахстанский борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную медаль летних Олимпийских игр 2008 года, которая была присуждена ему Международным Олимпийским Комитетом (МОК) после пересмотра результатов соревнований в связи с перепроверкой допинг-проб. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

По поручению президента Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан (НОК РК) Тимура Кулибаева олимпийская медаль борцу была вручена генеральным секретарём НОК РК Данияром Абулгазиным.

На Олимпийских играх в Пекине Нурбахыт Тенизбаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг, однако в связи с подозрениями спортсменов в употреблении допинга спустя восемь лет результаты всех медалистов пекинской Олимпиады были пересмотрены. После перепроверки проб результат азербайджанского борца Виталия Рахимова был аннулирован, таким образом Нурбахыт стал серебряным призёром Олимпиады 2008 года в Пекине.

Также сертификаты подтверждения обновлённых результатов Олимпиады-2008 получили тяжелоатлеты Бахыт Ахметов и Сергей Истомин, занявшие четвёртое и шестое места в категории до 105 кг соответственно.

Кроме того, Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта отметила призеров, тренеров и специалистов комплексно-научных групп национальных сборных команд по боксу, дзюдо, таеквондо, греко-римской и вольной борьбе по итогам Чемпионатов мира 2017 года. В общей сложности денежные премии получили 11 спортсменов и 36 тренеров и специалистов сборных команд по видам спорта. Награждение провели председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Данияр Абулгазин и вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Сакен Мусайбеков, успехи спортсменов также отметили и руководители федераций борьбы, дзюдо и таеквондо.

На Чемпионатах мира 2017 года спортсмены по видам спорта Конфедерации завоевали 11 медалей (1 золото, 4 серебряных и 6 бронзовых наград).



