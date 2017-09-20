Назарбаев посетил мемориальный комплекс «Батыр бабалар» в Алматинской области

В среду, 20 сентября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область посетил мемориальный комплекс «Батыр бабалар», который расположен на территории Райымбекского сельского округа Карасайского района, передает ZAkon.kz со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев был ознакомлен с экспозициями мемориального комплекса, которые демонстрируют историю Казахстана, начиная с сакской культуры и заканчивая образованием правительства Алаш орды. Центральная часть мемориала посвящена казахским батырам.

Кроме того, Главе государства была продемонстрирована портретная галерея известных исторических деятелей – ханов, биев, батыров, особо отличившихся в борьбе за независимость Родины.

Президент Казахстана встретился также с видными представителями общественности Карасайского района и обсудил с ними насущные вопросы социально-экономического положения региона и перспективы развития Алматинской области.