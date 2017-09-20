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Назарбаев приехал в родное село

20 сентября 2017, 19:09

Глава государства родился в селе Шемолган Алматинской области.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и музея в Карасайском районе Алматинской области, а также посетил село Шемолган, откуда он родом, передает Zakon.kz соссылкой на Акорду.

Президента Казахстана проинформировали, что строительство спорткомплекса ведётся за счёт частных средств.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут расположены залы бокса, борьбы, плавательный бассейн, теннисный корт, тренажёрный и универсальный спортивные залы, футбольное поле со стадионом на 1000 мест, а также медицинские кабинеты и кафе.

Кроме того, глава государства указал на необходимость отражения в экспозициях строящегося музея всех ключевых вех Независимости страны, в том числе строительство новой столицы Казахстана – Астаны.

Рядом с музеем будет возведено барельефное панно, раскрывающее все исторические этапы развития Независимого Казахстана. В центре ансамбля планируется установить флагшток с Государственным флагом.

В рамках рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область Нурсултан Назарбаев посетил село Шемолган и в неформальной обстановке побеседовал с односельчанами.

Строительство музея ведётся за счёт средств частного лица. Завершение строительства объекта планируется до 1 декабря 2017 года.


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