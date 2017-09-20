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В Акмолинской области горят 20 га сухостоя

20 сентября 2017, 19:16

Огонь перекинулся на лесной массив.

В Акмолинской области продолжается тушение крупного пожара, передает Zakon.kz.

20 сентября в 13.30 в Аккольском районе на территории лесного хозяйства «Красный бор», которое находится в 10 км от села Амангельды, загорелась сухая трава, огонь перешел на лесной массив. Информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, уточнив, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 20 га.

В ликвидации пожара задействованы 50 человек личного состава, 10 единиц техники Службы пожаротушения Акмолинской области, вертолет АО «Казавиаспас» КЧС; 50 человек и 30 ед. техники лесников.

Тушение продолжается, пострадавших нет.

Вертолет уже прибыл на место пожара. Сформирована группировка из состава сил и средств гарнизона г. Астаны — порядка 20 человек и специализированная техника, выдвигаются в ближайшее время.


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