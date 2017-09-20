С задержанным в Таиланде казахстанцем связались дипломаты
20 сентября 2017, 19:37
Армана Шегелова задержали по подозрению в совершении финансовых правонарушении в Королевстве Таиланд.
Дипломаты вышли на связь с задержанным в Таиланде казахстанцем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
«Министерство иностранных дел РК информировано тайскими властями о задержании гражданина Казахстана Армана Шегелова по подозрению в совершении финансовых правонарушении в Королевстве Таиланд. Консульский отдел посольства Казахстана в Таиланде установил связь с задержанным соотечественником и его родственниками, а также с полицией государства пребывания», - говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся следственные процедуры.
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