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С задержанным в Таиланде казахстанцем связались дипломаты

20 сентября 2017, 19:37

Армана Шегелова задержали по подозрению в совершении финансовых правонарушении в Королевстве Таиланд.

Дипломаты вышли на связь с задержанным в Таиланде казахстанцем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Министерство иностранных дел РК информировано тайскими властями о задержании гражданина Казахстана Армана Шегелова по подозрению в совершении финансовых правонарушении в Королевстве Таиланд. Консульский отдел посольства Казахстана в Таиланде установил связь с задержанным соотечественником и его родственниками, а также с полицией государства пребывания», - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся следственные процедуры.


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