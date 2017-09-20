Назарбаев поручил перевести Алматы на газ
20 сентября 2017, 19:41
Глава государства побывал Алматы с рабочим визитом.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы поручил главе города Байбеку перевести ТЭЦ-2 на газ, передает Zakon.kz.
- За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора.
Кроме того, глава государства считает, что нужно уделять больше внимания вопросу экологии города.
- В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зеленым насаждениям. Только за прошлый год вырублено пять тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелеными насаждениями, - заключил глава государства.
Фото notor.kz
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