Врачей наказали за подмену мертвых детей в роддоме Шымкента

Врачи, подменившие мертвых детей в областном перинатальном центре №4 Шымкента, получили наказание.

21 августа текущего года местной жительнице сотрудники роддома выдали в пеленке вместо погибшего сына тело другого младенца.

Специалист отдела материнства и детства управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Инна Главебная проинформировала Sputnik Казахстан о том, что главная акушерка и медсестра, осуществлявшая уход за ребенком, уволены.

"В отношении акушерки, выдавшей труп ребенка, будут приняты меры после выхода ее на работу, так как она в настоящее время находится на больничном", — сказала Инна Главебная.

Лечащий врач скончавшегося младенца переведена в разряд стажеров и направлена на обязательное переобучение, чтобы впредь не допускать ошибок.

Местная жительница также ранее обвиняла врачей не только в подмене тела, но и в гибели своего ребенка.

"У нас была комиссия служебного расследования. Ребенок изначально родился в тяжелом состоянии, он был недоношенный. У него были проблемы и с дыхательной системой, и с центральной нервной системой на фоне недоношенности", — ответила Инна Главебная.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Igor Сhabanenko