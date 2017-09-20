Задавившему ребенка жителю Рудного грозит до 5 лет тюрьмы

Мужчина совершил наезду на бабушку и ее пятилетнего внука, малыш скончался.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, 30-летний водитель водворен в изолятор временного содержания в Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного ведомства, водитель рассказал полицейским, что двигался со скоростью 50 км/час.

«Сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», - отметили в ДВД.

Напомним, вчера, 19 сентября, в городе Рудный водитель на автомобиле марки «Skoda» на пешеходном переходе сбил женщину и ребёнка. 5-летний ребёнок - внук женщины - погиб на месте. Сама женщина с полученными травмами была доставлена в городскую больницу.