В Талдыкоргане прошел отбор в кадровый резерв государственной службы корпуса «А»

Прошедшие отбор лица будут зачислены в кадровый резерв корпуса «А» на 2 года и при наличии вакансии могут трудоустраиваться из кадрового резерва.

С 4 сентября текущего года, национальная комиссия по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан объявила об отборе в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А». Прием документов осуществлялся до 15 сентября. И на сегодняшний день, 20 кандидатов по Алматинской области, сдали документы и ожидают решения национальной комиссии. Об этом на пресс-конференции регионального филиала Службы центральных коммуникаций объявил руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области Серикбай Нургисаев.

- В области 19 должностей государственных служащих по корпусу «А». Это руководитель аппарата акима области – 1 должность 2 категория, акимы районов и городов области – 18 должностей (4 категория). На сегодняшний день, для зачисления в кадровый резерв проводится отбор по всей республике в количестве 136 человек, в числе которых по второй категории 10 человек, и по 4 категории 126. Отбор кандидатов осуществляется в 3 этапа. Это прием и рассмотрение документов кандидатов, тестирование на знание законодательства РК и оценку личностных качеств, а также собеседование в соответствии с графиками, составляемыми кадровыми комиссиями областей, столицы, города республиканского значения и рабочим органом Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан, - подчеркнул Нургисаев.





Также спикер отметил, что программа тестирования утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции №115 от 31 мая 2017 года и состоит из 2-х программ:

І программа предназначена для 1,2,3 категорий и включает тесты на знание законодательства РК . Правильных ответов должно быть не менее 7 из 10 возможных, общее время составляет 90 минут.

ІІ программа предназначена для 4 категории, включает тесты на знание законодательства РК. Правильных ответов должно быть не менее 7 из 10 возможных, общее время составляет 75 минут.

Напомним, что лица, прошедшие отбор, будут зачислены в кадровый резерв корпуса «А» на 2 года и при наличии вакансии могут трудоустраиваться из кадрового резерва.





Галина Митковских.