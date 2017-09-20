В Азербайджане мать 20 лет держала сына на цепи в курятнике

«Хоть я и приковала его за ноги, он все равно ходит», - сказала она.

Ужасающий факт был выявлен в первый же эфирный день нового сезона демонстрирующейся на телеканале Xəzər передачи «Səni axtarıram» («Ищу тебя»).

Как передает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber, на передаче вдруг выяснилось, что молодой человек по имени Ибадет вот уже 20 лет как посажен своей матерью на цепь в курятнике. Примечательно, что даже после раскрытия данного факта мать попыталась оправдать свои действия.

«Хоть я и приковала его за ноги, он все равно ходит», - сказала она.

Отметим, что в данной программе ранее были раскрыты 2 схожих факта.