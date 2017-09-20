В Шымкенте нашлась ушедшая из дома школьница

Сотрудники Абайского ОП г. Шымкент нашли пропавшую 10-летнюю Жанель Маратову, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В ходе проведения оперативно-розыскных сотрудники полиции Абайского ОП УВД г. Шымкент нашли пропавшую Маратову Жанель, 2007 г.р. Стражи порядка обнаружили 10-летнюю девочку в г. Шымкент по Тамерлановскому шоссе, возле одного из торговых центров. Здоровью девочки ничто не угрожает. После проведения необходимых процедур полицейские передадут Жанель ее матери.

Напомним, 20 сентября в 15.00 ч. в Абайский ОП УВД г. Шымкент обратилась местная жительница, 1982 г.р. о том, что ее дочь Маратова Жанель Маратовна, 21.03.2007 г.р., ушла из дома и не вернулась. На розыск пропавшей 10-летней девочки ориентировали весь личный состав полиции.