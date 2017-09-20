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В Алматы Mercedes протаранил грузовик и опрокинул его набок

20 сентября 2017, 22:48

Вероятнее всего, водитель выехал на красный сигнал светофора.

Вечером в среду, 20 сентября, в Алматы произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей, обошлось без пострадавших, передает корреспондент Zakon.kz.

Грузовая автомашина Volkswagen Transporter двигалась по улице Момышулы в южном направлении. Чуть ниже автоЦОНа, когда машина переехала пересечение с улицей Жана жол, произошли технические неполадки. Водитель остановил машину и пошел устанавливать аварийный знак, предварительно убедившись, что на дороге нет машин и горит красный сигнал светофора. Установив знак, мужчина услышал грохот: в его автомобиль на полном ходу врезался Mercedes E-класса.

От удара грузовой автомобиль опрокинулся набок, а Mercedes вылетел на полосу встречного движения. Поскольку в этом районе ведутся дорожные работы, то на встречной полосе автомобилей не оказалось.

В результате ДТП никто не пострадал: если бы водитель грузовика находился в машине, то мог пострадать.

Поскольку перед тем, как выйти на дорогу, водитель убедился, что горит красный сигнал, вероятнее всего, мужчина за рулем Mercedes проехал на запрещающий знак светофора. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.



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