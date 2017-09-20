Акимат Акмолинской области и АО «НК «КазАвтоЖол» договорились развивать придорожный сервиса

Аким области Малик Мурзалин провел встречу с Председателем Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Ермеком Кизатовым, в ходе которой были обсуждены вопросы совместной работы по дальнейшему развитию придорожного сервиса в целях подготовки к следующему туристическому сезону.

«Очень хорошие положительные отклики от населения получает та работа, которую вы проводите. Это отремонтированные дороги в Щучинско-Боровской курортной зоне, строительство въезда в г.Кокшетау, а также начатый ремонт дорог по направлениям «Щучинск-Зеренда», «Кокшетау-Рузаевка», которые помогают повышать туристический потенциал нашего региона. В данном направлении немаловажным является и развитие придорожного сервиса, в этой связи мы готовы к тесному сотрудничеству с вами», – сказал аким.

В свою очередь Е.Кизатов подчеркнул, что их компания наряду со строительством и ремонтом дорог совместно с акиматами областей с прошлого года занимается развитием объектов дорожного сервиса.

Отметим, акиматом области совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» реализуются 3 проекта на трассе «Астана-Боровое». В поселках Аршалы и Тургай начата реализация еще двух проектов - это строительство современных объектов дорожного сервиса с пунктом питания, гостиницей и охраняемой стоянкой.

Кроме того, стороны договорились до начала следующего туристического сезона установить на территории Акмолинской области 9 модульных павильонов и площадок отдыха, из которых 4 планируется ввести на трассе «Астана-Боровое», 2 непосредственно на территории ЩБКЗ.

Всего акиматом Акмолинской области и АО «НК «КазАвтоЖол» будет реализовано 22 проекта придорожного сервиса.



