Путин поздравил Кобзона с 80-летием

Это произошло на концерте певцы в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин пришёл сегодня в Государственный кремлёвский дворец на юбилейный концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона, отмечающего в этом году 80-летие. Выйдя на сцену вместе с Кобзоном, российский лидер напомнил зрителям, что уже поздравлял юбиляра с праздником.

— Я не мог отказать себе в удовольствии поздравить ещё раз публично. Именно не мог отказать в удовольствии, — отметил президент. — Миллионы людей, таких же как я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, общаясь с этой атмосферой.

Президент поблагодарил Иосифа Кобзона за это, отметив, что хочет "низко поклониться и сказать чисто человеческое спасибо".

— Выразить надежду, что здоровья, вещего духа, неизменного крепкого характера хватит, чтобы ещё радовать миллионы граждан нашей страны, — сказал Владимир Путин.



