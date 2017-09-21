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Путин поздравил Кобзона с 80-летием

21 сентября 2017, 00:27

Это произошло на концерте певцы в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин пришёл сегодня в Государственный кремлёвский дворец на юбилейный концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона, отмечающего в этом году 80-летие. Выйдя на сцену вместе с Кобзоном, российский лидер напомнил зрителям, что уже поздравлял юбиляра с праздником.

— Я не мог отказать себе в удовольствии поздравить ещё раз публично. Именно не мог отказать в удовольствии, — отметил президент. — Миллионы людей, таких же как я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, общаясь с этой атмосферой.

Президент поблагодарил Иосифа Кобзона за это, отметив, что хочет "низко поклониться и сказать чисто человеческое спасибо".

— Выразить надежду, что здоровья, вещего духа, неизменного крепкого характера хватит, чтобы ещё радовать миллионы граждан нашей страны, — сказал Владимир Путин.



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