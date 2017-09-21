Поправки в законодательство по вопросам предпринимательской деятельности позволят снизить административное давление на бизнес и улучшить условия ведения предпринимательской деятельности

МНЭ РК сообщает, что 20 сентября на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» состоялась презентация проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», в ходе которой заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Асланбек Джакупов рассказал об основных подходах по сокращению издержек, препятствующих развитию и становлению конкурентоспособного бизнеса.

Представитель МНЭ РК сообщил, что в настоящее время проведена масштабная ревизия и анализ контрольно-надзорной деятельности, по результатам которых предусматривается реализовать такие меры, как внедрение профилактического контроля, исключение целого ряда сфер контроля и надзора в связи с отсутствием их эффективности, исключение большого количества дублирующих и не связанных с рисками угрозы безопасности государству и потребителю контрольных и надзорных функций государственных органов, а также ряд других мер.

«Углубленно проводится работа по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы. В прошлом году проведена реформа по 50%-му сокращению разрешительных документов, в результате чего количество разрешительных документов с 708 снизилось до 316. Работа в данном направлении продолжается. Проведена ревизия разрешительной системы и выявлено 91 разрешение, выдаваемые предприятиями-монополистами и субъектами квазигосударственного сектора, которые не урегулированы законодательством в полной мере. В этой связи по итогам проводимого анализа и оценки их целесообразности будет сформирован и законодательно регламентирован их перечень», - сообщил А.Джакупов.

Кроме того, А.Джакупов отметил, что в рамках указанного проекта Закона проводится ревизия законодательства на предмет выявления норм, препятствующих развитию конкуренции, по итогам чего будут сформированы поправки в действующее законодательство.

«В настоящее время проведена ревизия 77 законов и 747 подзаконных актов на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции. По итогам этой ревизии выявлены 2165 норм, препятствующих конкуренции. В результате будет обеспечено масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономия ресурсов, рост производительности труда, улучшение бизнес-климата и развитие массового предпринимательства», - подчеркнул А. Джакупов.

Он также отметил, что результаты проводимой в Казахстане работы по сокращению издержек бизнеса получили хорошую международную оценку, нашедшую отражение в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business», в котором Казахстан в текущем году занял 35 место, улучшив свои показатели на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом.