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Число жертв землетрясения в Мексике достигло 225 человек

21 сентября 2017, 00:47

После землетрясения Национальной сейсмологической службой было зафиксировано более 10 повторных толчков.

По меньшей мере 225 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник на юге Мексики. Об этом сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 217 жертвах.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.



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