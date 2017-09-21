Число жертв землетрясения в Мексике достигло 225 человек
После землетрясения Национальной сейсмологической службой было зафиксировано более 10 повторных толчков.
По меньшей мере 225 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник на юге Мексики. Об этом сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о 217 жертвах.
По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.
#Actualización: Suman 225 fallecidos: 94 #CDMX, 71 #Morelos, 43 #Puebla, 12 #Edoméx, 4 #Guerrero y 1 #Oaxaca.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 сентября 2017 г.
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