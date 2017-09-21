21 сентября в Мажилисе состоится презентация проекта нового Налогового кодекса

В четверг, 21 сентября, Министерство национальной экономики представит депутатам Мажилиса проект Кодекса Республики Казахстан «О налогах и обязательных платежах в бюджет», сообщается на официальном сайте Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Презентация проекта Кодекса и сопутствующих поправок состоится в рамках Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, рабочую группу в котором возглавила секретарь Комитета Татьяна Яковлева. Заседание запланировано на 15-00, в конференц-зале Мажилиса.