21 сентября в Мажилисе состоится презентация проекта нового Налогового кодекса
В четверг, 21 сентября, Министерство национальной экономики представит депутатам Мажилиса проект Кодекса Республики Казахстан «О налогах и обязательных платежах в бюджет», сообщается на официальном сайте Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Презентация проекта Кодекса и сопутствующих поправок состоится в рамках Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, рабочую группу в котором возглавила секретарь Комитета Татьяна Яковлева. Заседание запланировано на 15-00, в конференц-зале Мажилиса.
21 сентября 2017, 07:50
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан
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