Иванку Трамп засмеяли из-за твита о прекрасном дне

Твит дочери и советника американского президента Дональда Трампа Иванки Трамп рассмешил пользователей соцсети "Твиттер". Иванка поделилась с подписчиками снимком со своим новорождённым племянником Люком (сыном её младшего брата Эрика и его супруги Лары), снабдив фото не очень понятной подписью.

— Объятия с племянником Люком — лучшая часть такого в противном случае потрясающего дня, — написала девушка.

Пользователи заподозрили, что Иванка просто не знает значения слова otherwise ("в противном случае"), и не преминули поиздеваться над девушкой.

— Вот оно — образование Джорджтауна во всё своём блеске. Моё образование в государственном колледже после прочтения такого подсказывает мне, что твой племянник испортил твой день, — пишет одна из пользовательниц.

— Не сомневаюсь, что сейчас она сидит вот так, — написал пользователь "Твиттера" (на GIF: "Я сказала то, что сказала". — Прим. ред.).

А русскоязычным пользователям выражение Иванки напомнило о другом "красноречивом" политике — мэре Киева Виталии Кличко.

