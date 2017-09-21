Казахстан опустился на четвертое место после пяти дней Азиатских игр

Пятый день соревнований принес Казахстану восемь медалей.

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

Пятый день соревнований принес Казахстану восемь медалей — одну золотую, две серебряные и пять бронзовых. «Золото» выиграл Айдос Кулманбетов (борьба на поясах), серебряными призерами стали Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах) и Ернар Чимбаев (бильярд), «бронза» у Бекбола Нурланулы, Ерсултана Музаппарова (оба — борьба на поясах), Намика Нефталиева, Ерканата Оспана и Алмаза Сарсенбекова (все — муай-тай).

После пяти дней сборная Казахстана с 30 медалями (7-8-15) занимает четвертое место в медальном зачете.

Тройка выглядит так:

1. Туркменистан — 127 (53-37-37)

2. Иран — 39 (10-6-23)

3. Узбекистан — 57 (7-16-34).



