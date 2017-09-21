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Кирстен Данст стало плохо на съёмках из-за марихуаны

21 сентября 2017, 01:36

По словам актрисы, она не ожидала, что вместо бутафорской травы употребит настоящий наркотик.

Голливудская актриса Кирстен Данст рассказала, что из-за ошибки реквизиторов на съёмках фильма "Вудшок" она употребила настоящую марихуану, из-за которой ей стало плохо. Об этом она рассказала в эфире передачи Jimmy Kimmel Live.

— После того как съёмочная группа завершила съёмки сцены, я решила отдохнуть, однако внезапно почувствовала, что мне стало плохо. Повысилась температура, появилась дрожь. После того как я пожаловалась продюсерам, выяснилось, что вместо бутафорской травы у меня была настоящая, — поделилась Данст.

В фильме "Вудшок" Кирстен исполняет роль женщины, у которой развивается сильная паранойя после приёма наркотика. Как правило, на съёмках вместо настоящих наркотических веществ используются их бутафорские заменители. Чаще всего реквизиторы заменяют марихуану на простые наполнители из травы, в которых не содержится никотина или других вредных веществ.

Как отмечает звезда трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке, из-за эффекта, который оказала на неё марихуана, продюсеры были вынуждены дать ей выходной.

Картина Кейт и Лауры Малливи "Вудшок" вышла в мировой прокат 15 сентября 2017 года.

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni


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