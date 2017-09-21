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Изменения в Правилах ведения лицевых счетов

Приказом и.о. Министра финансов РК от 19 июля 2017 года № 443 внесены изменения в Правила ведения лицевых счетов, утвержденные приказом Министра финансов РК от 29 декабря 2008 года № 622.

Внесение изменений потребовалось в связи с необходимостью учета на лицевых счетах исчисленных, начисленных, перечисленных и уплаченных сумм отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования, осуществляемых с 1 июля 2017 года работодателями, индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами, физическими лицами, получающими доходы по договорам гражданско-правового характера.

Соответственно, по всему тексту Правил ведения лицевых счетов внесены уточнения касательно информации, касающейся отчислений и взносов на ОСМС.

Кроме того, внесены уточнения в перечень понятий, используемых в Правилах, а также наименований уполномоченных органов, осуществляющих руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Также в новой редакции изложены отдельные приложения к Правилам.

Приказ зарегистрирован в Реестре государственной регистрации НПА РК 25 августа 2017 года под № 15568, официально опубликован 19 сентября 2017 года и вводится в действие по истечении десяти календарных дней.


21 сентября 2017, 07:30
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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