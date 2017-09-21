Судья боя Головкин — Альварес не будет работать до конца года

Берд не будет работать на турнире UFC 7 октября, на который изначально была назначена.

Атлетическая комиссия штата Невада применит санкции к судье Аделаиде Берд, работавшей на поединке Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz





Напомним, Берд поставила «Канело» 118-110, в то время, как ее коллеги не заметили превосходства мексиканца — 115-113 в пользу Головкина и 114-114.





Ранее стало известно, что Берд не будет работать на турнире UFC 7 октября, на который изначально была назначена.





— Она не будет полностью отстранена, но не будет работать несколько месяцев, — сказал в интервью Los Angeles Times один из судей, пожелавший остаться анонимным.





Еще один судья, имя которого также не называется, сообщил изданию, со ссылкой на свои источники, что комиссия штата больше не назначит Берд на большие бои.





Фото: sports.kz



