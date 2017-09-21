На трассе в Карагандинской области сгорел грузовик

На трассе Алматы-Екатеринбург, на участке в Абайском районе Карагандинской области, полностью сгорела грузовая машина марки «DAF», которая была загружена автомобильными покрышками, передает МИА «Казинформ»





Как сообщили в департаменте по ЧС Карагандинской области, пострадавших нет. Водитель машины успел выбежать из салона на безопасное расстояние.





Машина воспламенилась 20 сентября в половине девятого вечера на 992 километре трассы Алматы-Екатеринбург, возле города Абая.





«Прибывшие сотрудники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ локализовали пожар в 21.06, а полностью ликвидировали в 21.14. В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и три спецмашины «, - сообщили в департаменте по ЧС.





Причина возгорания транспорта устанавливается в ходе экспертизы.



