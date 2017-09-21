Уехавший в Европу казахстанский футболист забил первый гол с 25 метров

21 сентября 2017, 07:03

Он стал первым представителем Казахстана в этом чемпионате.

Казахстанский полузащитник Еркебулан Нургалиев забил первый гол за болгарскую "Верею", передает корреспондент Vesti.kz.

В 1/16 финала Кубка против софийского "Локомотива" Нургалиев на 35-й минуте сравнял счет, но это не спасло его команду от поражения представителю второй лиги - 1:2. Как отмечает официальный сайт "Вереи", казахстанец отличился точным ударом со штрафного в 25 метрах от ворот. На 86-й минуте он был заменен, а его команда вылетела с турнира.

В "Верею" Нургалиев перешел этим летом. Трансфер состоялся по инициативе главного тренера Илиана Илиева, который зимой работал с "Алтаем", но покинул клуб после того, как восточно-казахстанцы не смогли получить лицензию для участия в КПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Нургалиев провел уже семь матчей и отдал три голевые передачи. После девяти туров его "Верея" с 16 очками занимает пятое место из 14 команд.

Первую половину текущего сезона Нургалиев провел в "Окжетпесе", но получил шанс лишь в одном матче. Ранее 24-летний воспитанник семейского футбола играл за "Алтай", "Иртыш" и родной "Спартак".

Стоит отметить, что Нургалиев стал первым казахстанцем в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. В сезоне 1992/93 за "Минер" из Перника выступал нападающий Сергей Климов, но его клуб выступал во второй по силе лиге.

Фото: sportal.bg

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