Уехавший в Европу казахстанский футболист забил первый гол с 25 метров

В 1/16 финала Кубка против софийского "Локомотива" Нургалиев на 35-й минуте сравнял счет, но это не спасло его команду от поражения представителю второй лиги - 1:2. Как отмечает официальный сайт "Вереи", казахстанец отличился точным ударом со штрафного в 25 метрах от ворот. На 86-й минуте он был заменен, а его команда вылетела с турнира.

В "Верею" Нургалиев перешел этим летом. Трансфер состоялся по инициативе главного тренера Илиана Илиева, который зимой работал с "Алтаем", но покинул клуб после того, как восточно-казахстанцы не смогли получить лицензию для участия в КПЛ.





В текущем сезоне чемпионата Болгарии Нургалиев провел уже семь матчей и отдал три голевые передачи. После девяти туров его "Верея" с 16 очками занимает пятое место из 14 команд.





Первую половину текущего сезона Нургалиев провел в "Окжетпесе", но получил шанс лишь в одном матче. Ранее 24-летний воспитанник семейского футбола играл за "Алтай", "Иртыш" и родной "Спартак".





Стоит отметить, что Нургалиев стал первым казахстанцем в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. В сезоне 1992/93 за "Минер" из Перника выступал нападающий Сергей Климов, но его клуб выступал во второй по силе лиге.



