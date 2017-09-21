В Караганде целый класс отказался ходить в школу из-за одного мальчика

В карагандинской школе № 50 - в среду, 20 сентября, целый 4 "Б" класс, за исключением одного человека, не вышел занятия. Родители учеников этого класса объявили администрации школы бойкот, который продлится до следующего понедельника, сообщает " Новый Вестник ".





Один мальчик постоянно срывает уроки, бьет одноклассников, хамит учителям и директору, и при этом остается безнаказанным. По словам возмущенных родителей, ребенок неадекватный, однако на бумаге он здоров.





Вот уже на протяжении двух лет они пытаются оградить своих детей от их одноклассника Филимонова Игоря [все имена изменены]. Который, в свою очередь, нагоняет страх на весь класс, более того, даже был случай применения рукоприкладства в отношении классного руководителя (данный факт был зарегистрирован в органах полиции). Мальчик довольно крупный, с ним ничего не могут не могут поделать ни дети, ни взрослые (последние бессильны, конечно, вовсе не из-за физических параметров мальчика).





На школьном родительском собрании, взрослые приняли решение перестать водить детей в школу, до тех пор, пока там учится данный ребенок.

Игорь Филимонов проживает вместе с матерью, отца у него нет. Их соседи утверждают, что мать постоянно избивает сына. Родители школьников уверены, что Игорь приходит в школу и все зло срывает на их детях. И школа, и полиция, и отдел городского образования, и органы опеки ничего не делают. Все ссылаются на то, что по закону ничего не могут предпринять. Взрослые не знают что делать.



