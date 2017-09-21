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Стало известно еще об одной таинственной смерти на перевале Дятлова

21 сентября 2017, 08:05

Правоохранители считают, что криминальный след в случившемся исключен.

В районе перевала Дятлова при неясных обстоятельствах скончался турист. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области. Сообщение поступило в правоохранительные органы 18 сентября, но из-за труднодоступности места добраться туда пока невозможно, передает Вести.ru.

Сейчас решается вопрос о применении спецтехники. Поскольку следователи не добрались до места ЧП, причины смерти мужчины установить невозможно. При этом правоохранители считают, что криминальный след в случившемся исключен. В региональном МЧС также сообщили, что туристическая группа, в составе которой был погибший мужчина, зарегистрирована не была.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января 2016 года у перевала Дятлова в палатке туристы обнаружили тело неизвестного мужчины. При себе у него был паспорт. Выяснилось, что погибшему 47-лет, он проживал в Челябинской области. По данным экспертизы, мужчина скончался от переохлаждения.

Самой громкой и таинственной историей, связанной с перевалом Дятлова стала гибель группы девяти туристов под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова во время лыжного похода по Северному Уралу. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Впоследствии перевал, где произошла трагедия, назвали именем Дятлова.

Фото: Вести.ru

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