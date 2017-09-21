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В Лондоне задержали шестого человека по делу о теракте в метро

21 сентября 2017, 08:22

Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

Полиция Великобритании задержала утром в четверг 17-летнего молодого человека по делу о теракте в лондонском метро, общее число задержанных составило шесть человек, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний момент шесть мужчин были задержаны в соответствии с 41 разделом Закона о терроризме в связи с расследованием", — говорится в заявлении полиции.

В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

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Фото: AP

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