В Лондоне задержали шестого человека по делу о теракте в метро
21 сентября 2017, 08:22
Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.
Полиция Великобритании задержала утром в четверг 17-летнего молодого человека по делу о теракте в лондонском метро, общее число задержанных составило шесть человек, сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний момент шесть мужчин были задержаны в соответствии с 41 разделом Закона о терроризме в связи с расследованием", — говорится в заявлении полиции.
В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: AP
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879116-00857fa5dac7be4ceec722fafa8550db
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...