Убийца "Мисс Гондурас" и ее сестры получил 45 лет тюрьмы
21 сентября 2017, 08:45
Руис признался, что убил свою девушку Софию, потому что она танцевала с другим мужчиной.
Плутарко Руис, убивший в 2014 году бывшую "Мисс Гондурас" Марию Хосе Альварадо и ее сестру Софию, был приговорен в среду судом Гондураса к 45 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.
В материале отмечается, что 15 лет тюрьмы Руис получил за смерть королевы красоты, а за совершенное убийство ее сестры — еще 30 лет тюремного срока.
После своего задержания Руис признался, что убил свою девушку Софию, потому что она танцевала с другим мужчиной на празднике на одном из курортов центральноамериканской страны.
После громкой ссоры он достал пистолет и выстрелил сначала в Софию, а потом и в ее сестру Марию, которая пыталась убежать. Руис сам привел полицейских к берегу реки, где он и его сообщник похоронили тела.
Фото: Fotolia / sebra
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