В ЕС могут ввести сертификаты кибербезопасности для цифровых продуктов

Еврокомиссия предложила создать единую схему сертификации, действительную на всей территории ЕС.

С целью усилить кибербезопасность стран Европейского союза Еврокомиссия предложила пакет мер, включающий создание Агентства кибербезопасности ЕС и введение сертификатов для выпускаемой в ЕС цифровой продукции и услуг.

«Сертификация играет решающую роль в повышении доверия и усилении безопасности продуктов и услуг, имеющих решающее значение для цифрового единого рынка. В настоящее время в ЕС существует ряд различных схем сертификации безопасности для продуктов ИКТ (информационно-коммуникационных технологий - ред.). В отсутствие единых критериев сертификации, общих для всех стран ЕС, возрастает риск возникновения барьеров и фрагментации единого рынка», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕК предложила всеобъемлющий набора правил, технических требований, стандартов и процедур, на основе которого будет осуществляться сертификация цифровых продуктов и услуг. Согласно заявлению Еврокомиссии, предложенная схема будет в максимальной степени базироваться на международных стандартах. Это поможет избежать возникновения барьеров и соответствовать международным инициативам.

Сертификаты смогут гарантировать соответствие продуктов и услуг установленным требованиям кибербезопасности. Документы будут действительными на всей территории ЕС, что упростит производителям ведение бизнеса с зарубежными партнерами. Кроме того, сертификаты дадут покупателям продуктов и услуг полное понимание реализованных в них функций безопасности.

Европейский единый рынок - единый рынок, созданный 1 января 1993 года. Стремится гарантировать свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в рамках Европейского союза. Внутренний рынок включает в себя 28 государств-членов ЕС, а также с исключениями охватывает территории Исландии, Лихтенштейна и Норвегии в рамках соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарии в рамках двусторонних договоров.