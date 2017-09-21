Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но держит его в тайне

Президент США Дональд Трамп уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока никому о нем не сообщил. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду вечером на встрече в нью-йоркском отеле HIlton Midtown с группой журналистов, среди которых был и корреспондент ТАСС





"Он [Трамп] никому об этом не сказал", - отметил Тиллерсон, пояснив при этом, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила Трампа сообщить о принятом решении. "Однако он ответил отказом", - подчеркнул Тиллерсон.





Откровенная дискуссия по ядерной программе Тегерана

Затронув вопрос о состоявшейся в среду в штаб-квартире ООН встрече представителей "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, госсекретарь сообщил, что состоялось "очень откровенное" обсуждение вопросов, связанных с выполнением Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Он отметил, что Иран "технически соблюдает" положения соглашения об ограничении его ядерной программы, однако страны "шестерки", по словам Тиллерсона, "ожидали, что в результате подписания соглашения напряженность в регионе ослабнет".





"Таковы были ожидания, - продолжал он. - К сожалению, с тех пор, как соглашение вступило в силу, мы видели что угодно, но не мирный и стабильный регион". Он обвинил Тегеран в военной поддержке президента Сирии Башара Асада, оказании влияния на обстановку в Йемене и Ираке, а также в агрессивных действиях против кораблей ВМС США в Персидском заливе. "Как представляется, было бы очень трудно утверждать, что это соглашение соответствует ожиданиям его участников", - добавил госсекретарь.





Нажим на Иран будет продолжен

"За последнее время США приняли меры в качестве ответа на эти действия [Ирана]: как вы знаете, дополнительные санкции недавно были введены в ответ на запуски баллистических ракет, действия в киберпространстве и другую дестабилизирующую деятельность", - сказал он.





По словам Тиллерсона, США "будут продолжать отслеживать действия Ирана и предпринимать дополнительные шаги, которые не будут вступать в противоречие с обязательствами в рамках СВПД". "Мы полностью выполняем СВПД", - подчеркнул он.





Тегеран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.





КНДР начинает ощущать последствия санкций

На вопрос журналистов об эффективности санкций Совета Безопасности ООН, введенных в отношении КНДР, Тиллерсон заявил, что там "уже появились первые признаки нехватки горючего".

"Для того, чтобы санкции сработали, нужно время, - сказал он. - Мы уже видели первые признаки нехватки горючего у Пхеньяна". По словам госсекретаря, судя по имеющимся у США данным, Пхеньян "начал запасать топливо в начале года в ожидании прихода новой [вашингтонской] администрации". Сейчас, указал он, запасы горючего в КНДР "истощились, а новые поступления сократились".





По словам Тиллерсона, он не может дать оценку того, каков процесс принятия решений в КНДР. "Мы поддерживаем очень ограниченные контакты с их постоянным представительством при ООН, - сказал он. - Поэтому мы не знаем, как там происходит процесс принятия решений".





В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров. 11 сентября в ответ на проведенное Пхеньяном за неделю до этого ядерное испытание СБ ООН наложил на КНДР новые санкции, которые предусматривают запрет на импорт северокорейского текстиля, а также ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки.





По оценкам американской стороны, вкупе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями СБ ООН, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров, которые в 2016 году составили около $2,7 млрд. Только на продаже текстиля страна заработала около $760 млн. Кроме того, принятая в понедельник резолюция позволит сократить поставки в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% с нынешних 4,5 млн баррелей в год, а в общей сложности импорт в страну углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%, сообщили в постпредстве США при ООН.



