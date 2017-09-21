В России может быть создан единый реестр IMEI

Главной целью проекта является запрет на использование в РФ краденых, контрафактных и незаконно ввезенных телефонов.

Россвязь подготовила проект по регулированию оборота мобильных телефонов, предполагающий создание в РФ единого реестра идентификаторов IMEI. В базу данных могут войти белые и черные списки IMEI, номера абонентов и/или идентификаторы SIM-карт, сообщает «КоммерсантЪ». С помощью данной информации идентифицировать устройства можно будет точнее, что позволит избежать блокировки телефонов с одинаковыми IMEI (в случае необходимости такой блокировки).

Главной целью проекта является запрет на использование в РФ краденых, контрафактных и незаконно ввезенных на территорию страны мобильных устройств. Подобные реестры уже действуют в Индии, США и Великобритании.

Базой для создания реестра IMEI может стать инфраструктура Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который в настоящее время ведет учет номеров, перенесенных абонентами при смене оператора. По словам руководителя ЦНИИС Андрея Грязева, институт уже два года изучает проект единого реестра IMEI. Заказчиками подобной базы данных могут стать Федеральная таможенная служба, Минкомсвязи, Минпромторг и даже силовики. Финансирование проекта может осуществляться за счет субсидий из госбюджета.

По словам Грязева, идентификатор будет заноситься в реестр при первой регистрации в сети. Если устройство было ввезено в Россию незаконно, продавцу придет соответствующее уведомление. Также не исключена блокировка нелегального телефона уполномоченными органами. Как пояснил глава ЦНИИС, абоненту также может быть дана отсрочка на легализацию устройства.