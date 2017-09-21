Учёные предложили два новых способа борьбы с ВИЧ

Составное антитело против ВИЧ может нейтрализовать практически все известные штаммы вируса иммунодефицита, а смесь антител оказалась эффективнее, чем одно.

Два исследовательских коллектива независимо друг от друга предложили новые, более эффективные стратегии борьбы с ВИЧ с помощью антител, пишет пишет Life.ru





Одна группа учёных создала составные антитела, нацеленные сразу на несколько точек на поверхности вирусной частицы. Другая — предложила использовать смесь из двух антител, каждое из которых распознаёт свой участок на поверхности вируса. Оба варианта протестировали на макаках, и они оказались эффективнее ранее известных. Соответствующие статьи опубликованы в Science и Science Translational Medicine.





Авторы статьи в Science проанализировали антитела с доказанной эффективностью против вируса иммунодефицита человека. На основе этого анализа учёные отобрали три из них (VRC01, PGDM1400 и 10E8v4), наиболее эффективно нейтрализующие различные штаммы ВИЧ. От каждого из них получили фрагмент, распознающий определённую структуру на поверхности вирусной частицы, и на основе этих трёх фрагментов создали составные антитела. Их ввели восьми макакам-резусам, а затем инфицировали животных "обезьяньим" ВИЧ (SHIV). Ни одна из макак, получивших "тройные" антитела, не заболела, в то время как у обезьян, которым ввели "обычные" антитела против ВИЧ, в пяти-шести случаях из восьми болезнь развивалась.





Авторы статьи в Science Translational Medicine не конструировали новые нейтрализующие ВИЧ антитела, а ввели макакам-резусам два вида таких белков вместо одного. После инфицирования SHIV эти обезьяны не заболели, в отличие от животных, получивших только одну версию антитела.





В реальной ситуации организм заражают несколько штаммов ВИЧ, а не один. В норме антитело "узнаёт" только один участок на поверхности вируса, но у различных штаммов он может иметь неодинаковое строение. Таким образом, если ввести пациенту антитела одного типа, довольно велик риск, что какой-то из заразивших его штаммов ВИЧ окажется устойчивым к такому воздействию. Поэтому эффективность "тройного антитела", а также смеси антител выше, чем у одиночных.





Антитела — это белки иммунной системы, находящиеся в крови. Они образуются в ответ на попадание в организм чужеродных объектов и нейтрализуют эти объекты. У антител есть активные центры, распознающие определённые структуры на поверхности вирусов или бактерий. Различные типы антител "замечают" разные части возбудителей инфекции, так как их активные центры устроены неодинаково.



